Haberler Gündem Haberleri Demirtaş'ın tehditlerine AK Partili Özalan'dan sert tepki: Planlarını başlarına geçireceğiz
Giriş Tarihi: 13.1.2023 23:07 Son Güncelleme: 13.1.2023 23:11

Demirtaş'ın tehditlerine AK Partili Özalan'dan sert tepki: Planlarını başlarına geçireceğiz

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, cezaevinden Türk milletine tehditler savurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını beğenenleri hedef gösteren Demirtaş'a sert tepki geldi.

Demirtaş’ın tehditlerine AK Partili Özalan’dan sert tepki: Planlarını başlarına geçireceğiz

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Selahattin Demirtaş'ın küstah teditlerine çok sert bir dille tepki gösterdi. Özalan, "Selahattin Demirtaş denilen sarı torbaların başı, tweetlerimi beğenenleri ve paylaşanları CHP ve İyi Parti'yle birlikte yargılayacaklarını söylemiş." dedi.

"HAK ETTİĞİN ŞEKİLDE YAŞAMAYA DEVAM ET"

Demirtaş'ın altılı masadan cesaret aldığını vurgulayan Özalan, "Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı? Sana bu tehdit cesaretini veren Altılı Masa'nın planlarını başlarına geçireceğiz. Sen de yıllardır içinde bulunduğun deliğe geri dön ve hak ettiğin şekilde yaşamaya devam et." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Demirtaş'ın tehditlerine AK Partili Özalan'dan sert tepki: Planlarını başlarına geçireceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA