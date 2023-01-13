Demirtaş’ın tehditlerine AK Partili Özalan’dan sert tepki: Planlarını başlarına geçireceğiz

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Selahattin Demirtaş'ın küstah teditlerine çok sert bir dille tepki gösterdi. Özalan, "Selahattin Demirtaş denilen sarı torbaların başı, tweetlerimi beğenenleri ve paylaşanları CHP ve İyi Parti'yle birlikte yargılayacaklarını söylemiş." dedi.

"HAK ETTİĞİN ŞEKİLDE YAŞAMAYA DEVAM ET"

Demirtaş'ın altılı masadan cesaret aldığını vurgulayan Özalan, "Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı? Sana bu tehdit cesaretini veren Altılı Masa'nın planlarını başlarına geçireceğiz. Sen de yıllardır içinde bulunduğun deliğe geri dön ve hak ettiğin şekilde yaşamaya devam et." ifadelerini kullandı.