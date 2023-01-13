DİAYDER davasında dernek başkanı tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin, terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda kurularak, faaliyet yürüttüğü, denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli vaaz ve hutbe verildiği konusunda somut deliller elde edildiği anlatıldı. Örgütün sözde 'Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesinin', diyanet harici alternatif bir dini yapılanmaya gidilmesi planının, DİAYDER'in 'mele' olarak adlandırılan gayri resmi din adamlarıyla hayata geçirilmeye çalışıldığı belirtildi. DİAYDER başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında olduğu 23 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından 3,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ekrem Baran bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık aileleri ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'da duruşmaya izleyiciler arasındaydı. Tutuklu sanım Ekrem Baran suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

DERNEK BAŞKANI TAHLİYE OLDU

Görüşü sorulan duruşma savcısı dosyanın tek tutuklusu olan dernek başkanı Ekrem Baran'ın tahliyesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ekrem Baran'ı yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.