Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Medya'ya tebrik mesajı
Giriş Tarihi: 13.1.2023 23:16

Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Medya'ya tebrik mesajı

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni"nin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu’nu tebrik etti.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Medya’ya tebrik mesajı

Sosyal medya hesabından Turkuvaz Medya Grubu'nu tebrik eden Emine Erdoğan, "Ülkemizin Yeşil Kalkınma Devrimi'ne doğa dostu binası ile katkı veren Turkuvaz Ailesini ve ödül alan herkesi kutluyorum." dedi.

ZİHİNLERE VE VİCDANLARA İŞLENECEK

Emine Erdoğan, Twitter hesabından şunları yazdı: "Sürdürülebilir gelecek idealinde medyanın hayati bir rolü var. Sıfır Atık hareketinin sesi olarak gördüğüm medya mensuplarımız vasıtasıyla sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırabilir, zihinlere ve vicdanlara işleyebiliriz."

KALKINMA HEDEFİNE IŞIK TUTACAK

"Bu şuurla gerçekleştirilen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nden çıkacak önerilerin, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ışık tutacağına inanıyorum. Ülkemizin Yeşil Kalkınma Devrimi'ne doğa dostu binası ile katkı veren Turkuvaz Ailesini ve ödül alan herkesi kutluyorum."

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Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Medya'ya tebrik mesajı
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