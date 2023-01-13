Muharrem İnce’den 6’lı Masa’nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak

"BİRİ UYKUDA BİRİ UÇAKTA OLACAK"

İnce bir de örnek verdi ve "Biden Cumhurbaşkanını arayacak. Saat farkı da var. Biri uykuda olacak. Biri uçakta olacak. Bir genel müdür atayacaklar hepsinin imzası olacak. Bunlar Anayasa'yı bir kez açıp okumamışlar mı? 6'lı Masa'daki Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa yardımcılardan emir alan Cumhurbaşkanı olur. Genel Başkanlar vekil olursa yine olmaz. Vekiller Yasama üyesidir. Cumhurbaşkanı Yürütmenin başıdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKINA YALAN SÖYLÜYORLAR"

Muharrem İnce ayrıca 6'lı Masa'nın açık açık Türk halkına yalan söylediğini de dile getirerek şunları ekledi: Bu hayal mahsulü. Milletten güvenip cumhurbaşkanını seçmesini istiyorlar. Ama kendileri o cumhurbaşkanına güvenmedikleri için 'İmzamız olmadan bir şey yapamaz'.diyorlar