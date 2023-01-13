Özrü kabahatinden büyük! Türk bayrağını bilerek kaldırmışlar

Geçenhafta Irak Kürt Bölgesel yönetimini yayın organı Rudaw TV'ye röportaj veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi, yaptığı açıklamada, CHP'nin özerklik hedefi olduğunu açıkça dile getirmişti. Skandal açıklamalara tepkiler sürerken, CHP Genel Merkezi'nde yapılan yayınla ilgili bir başka skandal daha ortaya çıktı. Daha önce aynı yerde CHP bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da bulunduğu sahnede, yayın için Türk bayraklarının özellikle kaldırıldığı ortaya çıktı. Türk bayraklarının kaldırıldığı görüntüler sonrası gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Elçi, bayrakların kaldırıldığını doğruladı. Ancak, ev sahibi olmasına rağmen suçu televizyon kanalının üzerine yıkan Elçi, sorumluluğun Rudaw TV yönetiminde olduğunu belirtti.Türk bayrağı ile ilgili hiçbir probleminin olmadığını söyleyen Elçi, "Partimizin ilgili kişileri röportajı yapan basın kuruluşu ile görüşmüş, konu hakkında açıklama istemiş, kurum yetkilileri özür dileyerek söz konusu değişikliği kendilerinin yaptığını, sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir" ifadelerini kullandı. Şahsına yönelik iftira kampanyası yürütüldüğünü iddia eden Elçi, "Her şeyden öte ülkemizin bayrağı ile bir sorunum veya tahammülsüzlüğüm olsa, değil CHP, Türkiye'de herhangi bir partide zaten siyaset yapmazdım. CHP bu ülkenin kurucu partisidir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına, milli değerlerine bağlı bir partidir. Ben katıldığım partinin ilkelerini ve değerlerini bilerek ve benimseyerek bu partiye katıldım" dedi. SABAH