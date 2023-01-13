Yeni Çapa Hasdal’da yükseliyor

Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Hasdal'da yepyeni bir hastane inşa ediliyor. 2 yıl kadar önce yapımına başlanan hastanenin ilk etapta bu yıl sonu 2 bloku hizmete girecek. 1000 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen yerde hastanenin yanı sıra öğrencilerin eğitim göreceği alanlar ve hasta yakınlarının konaklayabilecekleri bir otel de inşa edilecek. Çapa'nın köklü tecrübesinin bu yeni komplekste yaşayacağını ifade eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu:17 Ağustos depreminden sonra yenileme ihtiyacı olduğu aşikârdı. Yerinde mi yapılsın başka bir yere mi taşınsın diye konuştuk. Cumhurbaşkanımız 2017'de Hasdal'ın sözünü bize verdikten sonra 1000 dönümlük alan bize tahsis edildi. 2 yıl önce başlayan inşaatın ilk etabı bitmek üzere. İkinci etabın proje onayı alındı. Tıp fakültesi olduğumuz için kampüs de gerekiyor. Bu ihtiyaç için de 3-4 etaplık bir proje yapıldı. 2026'da hastanemiz tam anlamıyla hizmete girer. Çapa'da da tarihi binalarımız var ve burada da inşaatımız devam ediyor. Yeni binalar yapıyoruz ve tarihi binaları da restore ediyoruz.Yurtdışında tanınırlığımız fazla. Çok güveniyorlar. Böyle bir güven vermek çok gurur verici. Hastane refakatçilerinin kalabileceği bir otel inşa edilecek. Bu otel yurtdışından gelen hastaları da ağırlayacak ve sağlık turizmine önemli bir katkı sunacak.Prof. Dr. Tufan Tükek yapılacak hastaneyi maketinden tanıttı. Tükek son teknoloji cihazların kullanılacağı hastanede her türlü konfora yer verileceğini söyledi.Toplam 900 yatak, yoğun bakımlarla birlikte 1300 yatak kapasiteli olacak. Tam teşekküllü hale gelene kadar bazı birimlerimiz Çapa'da devam edecek. İlk etapta cerrahi branşlar Hasdal'a taşınacak. İkinci etapta dâhili birimler. Çapa'da poliklinik birimleri, bazı acil, yanık, onkoloji, nörolojinin ve nöro radyolojinin üniteleri, özellik gerektiren beyin cerrahisi işlemlerinin yapıldığı merkezler, psikiyatri alanları devam edecek. Burayı boşaltmayacağız çünkü Suriçi'nde hastaneye ihtiyaç var.400'ün üzerinde öğretim üyesi, 1500'ün üzerinde bir hekim kadrosu var. 3 bin 500-4 bin yakın öğrencimiz var.