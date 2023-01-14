AK Parti İstanbul’da 4 milyona yaklaştı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "İrade Sende Sandık Güvende" sloganıyla İstanbul genelinde kurulacak sandıklarda görev alacak AK Parti sandık görevlileriyle buluşma programı başlattı. Bakanlardan genel başkan yardımcılarına, milletvekillerinden belediye başkanlarına kadar teşkilatın tüm kademeleriyle gerçekleştirecek buluşma programı hakkında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe dün basın toplantısı düzenledi. Kabakatepe, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 27 Kasım 2022'de NEF Stadyumu'nda '2023 Yolunda Biriz' kampanyamızın müjdesini tüm İstanbul ve Türkiye ile paylaştık. 'Birlik, İrade, Zafer' parolasıyla Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık yarınları için seçime uzanan süreçte AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak umudun, azmin ve kararlılığın sancağını kutlu şehrimizde açtık.Çalışmalarımız kapsamında İstanbul'da bulunan 4.5 milyon haneyi ziyaret etme hedefiyle gönül seferimizi sahada gece gündüz demeden sürdürüyoruz. 'İrade Sende Sandık Güvende' programımız 32 bin sandık buluşması tamamlanana kadar sürecek. Bu çerçevede, oy kullanacakları sandıktaki AK Parti üyeleriyle bir araya gelerek, 2023 yolunda ortaya koyacağımız iradeyi birlik ruhuyla güçlendirip zafere olan koşulsuz inancı pekiştirecekler. Kampanya sürecinde 3 milyon 936 bin 287 seçmene ulaşıldı. 6 milyon 893 bin 938 seçmen ziyareti planlandı. Seçmen hane ziyaretleri kapsamında 2 milyon 966 bin 502 haneden 1 milyon 628 binine ziyaret yapıldı" dedi.