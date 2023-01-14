Akkuyu NGS’de kritik bir aşama daha tamamlandı

Yaklaşık 25 bin kişinin çalıştığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat tüm hızı ile sürüyor. İnşaa çalışmaları kapsamında, 1'inci güç ünitesinde pasif kor su basma sisteminin hidrolik tanklarının Kurulum işlemi için Akkuyu NGS 1'inci güç ünitesinin reaktör binasında 26,3 metrede, toplamda 77 ton ağırlığa ve 120 metreküp hacme sahip kalın duvarlı paslanmaz çelikten 8 tank kuruldu.

Santral işletmeye alındığında bu tanklarda sulu bir borik asit çözeltisi depolanacak. Reaktör bölmesinin açık üst kısmından Open-Top teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen kurulum için ağır, kendinden tahrikli bir paletli vinç kullanıldı.