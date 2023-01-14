Akkuyu NGS’de kritik bir aşama daha tamamlandı

Yaklaşık 25 bin kişinin çalıştığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat tüm hızı ile sürüyor. İnşaa çalışmaları kapsamında, 1'inci güç ünitesinde pasif kor su basma sisteminin hidrolik tanklarının Kurulum işlemi için Akkuyu NGS 1'inci güç ünitesinin reaktör binasında 26,3 metrede, toplamda 77 ton ağırlığa ve 120 metreküp hacme sahip kalın duvarlı paslanmaz çelikten 8 tank kuruldu.
Santral işletmeye alındığında bu tanklarda sulu bir borik asit çözeltisi depolanacak. Reaktör bölmesinin açık üst kısmından Open-Top teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen kurulum için ağır, kendinden tahrikli bir paletli vinç kullanıldı.
"GÜVENLİK SİSTEMİNİN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN"
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"1'inci ünitedeki inşaat çalışmaları takvime uygun şekilde ilerliyor. Pasif kor su basma sisteminin inşası, 1'inci ünitenin tamamlanmasına bizi daha da yaklaştıran bir başka önemli aşamayı teşkil ediyor. Söz konusu sistem, kor soğutma sisteminin bütünleyici bir parçasıdır ve nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin önemli unsurlarından biridir. Pasif su basma sistemi, personel ya da güç kaynakları gerektirmeden faaliyet gösterir."