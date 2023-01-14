Babacan’ın BAYKAR’ı hedef alan iftiralarına Haluk Bayraktar’dan çok net cevap: Rekabetten korkmuyoruz

"BANKA KREDİSİ DAHİ KULLANMADIK"



Devlet kaynaklarının BAYKAR'a aktarılmadığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik... Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz."

"ÖZÜR DİLEMEK ERDEMDİR"

Babacan'dan özür beklediklerini sözlerine ekleyen Bayraktar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."