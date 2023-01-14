Mersin Şehidini son yolculuğuna uğurladı

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca, üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt
ağır yaralandı. Hemen müdahale edilerek hastaneye kaldırılan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'in Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde bulunan baba ocağına Türk bayrakları asılırken, Şehidin ailesine haber askeri yetkililer tarafından verildi.
Mersin'de Şehidin cenaze törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin babası Zekeriya, annesi Hatice, eşi Ebru Kurt ile yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Muğdat Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Kurt'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken oğluyla birlikte çekildiği fotoğrafı saatler öncesinden sosyal medyada paylaşması görenleri hüzne boğdu.