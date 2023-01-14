Mersin Şehidini son yolculuğuna uğurladı

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca, üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt

ağır yaralandı. Hemen müdahale edilerek hastaneye kaldırılan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.