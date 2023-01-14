SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu’ndan sonra Ali Babacan da 6’lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...

"HER PARTİ KENDİ YOLUNA"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, oy oranları üzerinden kendilerine yüklenilmesi sonrası benzer bir tepki geldi. Katıldığı bir canlı yayın programında 6'lı masaya rest çeken Babacan, "Seçimlerden önce hiçbir partinin seçimde yüzde kaç alacağını önden hesap ederek bir çalışma olmaz. Öyle bir çalışmayla seçime gidilmez. Eğer öyle bir çalışmayla seçime gidilirse o zaman her parti kendi yoluna" dedi.