Karadeniz gazı dünyanın iştahını kabarttı

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfi dünya enerji devlerinin iştahını kabarttı. Petrol ve doğalgaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketinin Sakarya ve Amasra gaz sahalarında toplam 1 trilyon metreküplük yerinde gaz miktarını onaylaması ile dünya enerji devlerinin Türkiye'ye olan ilgisini daha da arttı. Daha önce ABD, İngiltere, Kanada gibi pek çok ülkeden Karadeniz'deki gazı birlikte arama ve işletme gibi teklifler alınırken, bu kez ise dünya devi bir enerji şirketi Türkiye'nin kapısını çaldı. Mevcut keşfin piyasa değerinin yarısını Türkiye'ye nakit verme teklifinde bulunan şirket bu paranın karşılığında bundan sonraki süreçte Karadeniz'de Türkiye ile birlikte tüm arama, çıkarma ve doğalgazı dünya piyasasına satma operasyonları için ortaklık istedi. Enerji yönetimi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, şirketin bu teklifinin "Türkiye artık dünyadaki sayılı doğalgaz arama ve çıkarma kabiliyetini kazanan ülkelerden biri. Doğalgazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız" cevabıyla reddedildiği öğenildi. Yetkililer, "Mesele öncelikli olarak para kazanmak değil. Bizim meselemiz milli güvenlik ve enerjide tam bağımsızlığı sağlamak" dedi. Başkan Erdoğan keşfedilen Karadeniz gazının piyasa değerinin 1 trilyon dolar olduğunu söylemişti.