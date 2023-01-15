Osman Paşa’nın vasiyeti yerine getirildi

Bitlis'te iki yıl önce askeri helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın 'Türk bayrağı' vasiyeti yerine getirildi. Osman Paşa, Elazığ'da görev yaptığı sırada tarihi Harput Mahallesi Ankuzu Baba Türbesi mevkiine Türk bayrağı dikilmesini istemişti. Araştırmacı Yazar Zekai Akılotu, Şehit Osman Erbaş'ın vasiyetini yerine getirmek için girişimlerde bulundu. Akılotu 8. Kolordu Komutanlığı'nın da destekleri ile 14 metre uzunluğundaki bayrak, belirlenen bölgeye dikilerek göndere çekildi. Şehit Paşa'nın vasiyeti yerine getirilerek dikilen Türk bayrağı şimdilerde Elazığ, Tunceli ve Erzincan illerini gören yüksek rakımlı bir noktada dalgalanıyor.4 Mart 2021'deki kazada Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit olmuştu.