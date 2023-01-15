Türkiye’nin gücü Interpol’e yansıdı

Türkiye ile Interpol arasındaki ilişkiler, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel'in Interpol'ün İcra Komitesi üyeliğine seçilmesiyle birlikte yeni bir boyut kazandı.SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Selçuk Sevgel, Türkiye'nin yükselen gücü ve diğer ülkelerle yürütülen güçlü diplomasinin başarıya yansıdığını kaydetti. Sevgel, uluslararası düzeyde kırmızı bülten ile aranması bulunan ve serbest gezen üst düzey suç örgütü lideri yöneticisi bulunmadığının altını çizerek, 133 suçlunun 37 ülkeden getirilerek yargıya teslim edildiğini belirtti.Sevgel, kripto para porsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili olarak ise Arnavutluk hükümeti ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirildiğini, geriye sadece teknik detaylar kaldığını, yakın zamanda iade işlemlerinin gerçekleşeceğini açıkladı.Necip Hablemitoğlu suikastı sanıklarından Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'dan getirildi.Uyuşturucu baronu Atilla Önder, İspanya'dan getirildi.Sedat Peker Suç Örgütü üyesi Ahmet Emre Olur, Arnavutluk'tan getirildi.Hrant Dink suikastından aranan Ahmet İskender, Kırgızistan'dan getirildi.PKK'ya silah ve lojistik sağlayan Şevket Rabindüz ve Şehmuz Rabindüz, Gürcistan'dan getirildi.Reyhanlı saldırısının azmettiricisi Mehmet Gezer, ABD'den getirildi.