Başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonunda

Kamuda çalışan yaklaşık yarım milyona yakın sözleşmeliye kadro verilmesini içeren düzenleme yarın Meclis gündemine geliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul'da ele alınacak. 458 bin 615 sözleşmeli personelin yararlanacağı düzenlemeyle, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. Meclis Anayasa Komisyonu'nda da başörtüsüyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı Anayasa değişikliği teklifi ele alınacak.