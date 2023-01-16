Gelecek Partisi'nde 'taciz' istifası: "Rahatsız edici bir duruma gelmişti"

Gelecek Partisi'nde taciz iddiasıyla nedeniyle Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu Üyesi Fatma Şerefoğlu istifa etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Şerefoğlu, partinin üst düzey yönetiminin taciz iddialarını örtbas ettiğini belirtti.

HAYAL KIRIKLIĞI İLE NOKTALIYORUM

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu Üyesi Fatma Şerefoğlu partisinden istifa etti. Fatma Şerefoğlu, istifasını "10 Ocak 2023 tarihi itibariyle Gelecek Partisi Kurucular Kurulu, Etik Kurulu ve Siyasi Parti üyeliği görevlerimden istifa etmiş bulunuyorum. İlk ve son siyasi deneyimimi büyük bir hayal kırıklığı ile noktalıyorum" ifadeleriyle kamuoyuyula paylaştı.

Şerefoğlu, istifa gerekçelerini ise şu sözlerle açıkladı:

"Kadınlara yönelik taciz parti içinde rahatsız edici duruma gelmişti, hepsi kanıtları ile paylaşılıyor ancak ısrarla üç maymun oynanıyordu. En son örneği de söz verildiği halde 14 aydır ihracı beklenen, kendini öne çıkarmak adına her oluşum ve siyasi partide kapıları zorlamış ancak burada ödüllendirilirmiş Genel Başkan Danışmanlarından biriydi Servetinin fitresini veriyor diye mi bu yanlışlara göz yumulmaktaydı."

Fatma Şerefoğlu

DAVUTOĞLU ELEŞTİRİYE AÇIK DEĞİL

"Etik Kurul Başkanı taciz ve nepotizm problemleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanımdan birçok üye şikâyeti varken, ilk kurul denemesini trollerin ucuz iftiralarıyla hadsizce benim üzerimde denemeye kalktı ve onurlu duruşum karşısında başarısız olmuştur.

Benzer bir şekilde Manisa ve birçok ildeki liyakatsiz başkanlar nedeniyle mobbingler ve başarılı arkadaşların toplu istifaları duyulmazdan gelinmiştir."

"Bir Genel Başkan olarak Sayın Davutoğlu'nun partideki birçok liyakatli arkadaşın hakkını kadınların onurunu koruyamadığı ve asla eleştiriye açık olmadığı kanısı birçoğumuzda karşılık bulmuştur. Güven ve inanç kaybı içinde bu yapıda yer almak anlamsız hale gelmiştir."

PİŞMANLIK İÇİNDEYİM

Geçtiğimiz 3 yıl içinde Sayın Davutoğlu'na 2 defa istifa, bir defa da aksi görüşte olmam nedeniyle ihraç talebim olmuş olup; kabul edilmedi. Ancak bugün temiz siyaset sözlerinin havada kaldığı bir yapıda bu kadar uzun süre yer almış olmanın pişmanlığı içindeyim.