Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç açıkladı! "İnsani koridor için yeni umut"

Yıllık değerlendirme toplantısında medya temsilcileri ile bir araya gelen Malkoç, Lubinets ve Moskalkova ile yaptığı kritik görüşmeye ilişkin yeni mesajlar verdi. Ombudsmanlar olarak insani koridoru tesis edebilmek için mücadele ettiklerini kaydeden Malkoç, bu kapsamda İstanbul'da bir mekanizma oluşturmak istediklerini belirtti.

"ATEŞKES DEVLET ADAMLARININ İŞİ"



Ankara'da gerçekleştirilen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı kapsamında Lubinets ve Moskalkova ile birçok konuyu ele aldıklarını vurgulayan Malkoç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Zelenski ve Sayın Putin'le görüştükten sonra biz tekrar bu görüşmeyi değerlendirip ona göre adımlar atacağız. Biz şuna dikkat ediyoruz, ateşkesin sağlanması veyahut barış benzeri konular devlet adamlarının işi. Biz ombudsmanlığın sınırları içerisinde kalarak insani açıdan hangi hizmetleri yapabiliriz, bu gayret içerisindeyiz. Geldiğimiz nokta itibarıyla iş yarı yarıya halloldu diyebiliriz" şeklinde konuştu.





"GÖREVİMİZ KAMUOYU OLUŞTURMAK"



Esir takası kapsamında İstanbul'da bir mekanizma oluşturmayı arzuladıklarını kaydeden Malkoç, "Bu teklif hem Ukrayna hem Rusya ombudsmanından bize iletildi. Bunların oluşabilmesi için her ülkenin siyasi iradelerinin kolaylık sağlaması gerekiyor. Yoksa ombudsmanların gücü bu koridoru açmaya yetmez, görevi de değil zaten. Ombudsmanların görevi bu konuda kamuoyu oluşturmak. Eğer siyasi irade oluşursa ki ben oluşacağına inanıyorum, bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenski ve Sayın Putin ile görüşmesi neticesinde ortaya çıkacak" değerlendirmesini yaptı.





15 BİNİ AŞKIN DOSYA ÇÖZÜLDÜ

Malkoç, kurumun 10 yılda toplam 207 bin 403 şikâyet başvurusu aldığını, 205 bin 639 kararın verildiğini açıkladı. Malkoç, "Vatandaşla idare arasında köprü vazifesi gerek vatandaşın sorununu çözen, idareye de yol gösteren kurumumuz, 75 bin 138 adet tavsiye kararı ve 15 bin 861 adet dostane çözüm kararıyla kişilerin sorunlarının çözümünün yanı sıra idaren hizmet kalitesinin artırılmasına da katkı sağlamıştır" dedi.

Kurumun hazırladığı özel raporlar ve düzenlediği çalıştaylarla milyonlarca insanı ilgilendiren konulara çözüm aradıklarını belirten Malkoç, "Yazılı başvuruların dışında telefonla, e-postayla veya yüz yüze olmak üzere toplam bir milyona yakın kişiyi bilgilendirdik. Kendilerine hukuki yardımda bulunduk. Yol gösterdik" diye konuştu.