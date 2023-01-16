Kılıçdaroğlu’nun korumalarından belediye işçilerine dayak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ekim Depremi sonrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen kooperatif modeli ile Başraklı'da bulunan Dilber Apartmanı için düzenlenen temel atma törenine katıldı. Maaşları asgari ücretin altında kalan Çiğli Belediyesi ÇİBEL işçileri ise Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmak için pankartlarla tören alanına geldi. 'İşçiler açken başkanlara huzur yok' ve 'iş, ekmek yoksa barış da yok' sloganları atan işçiler taleplerini Kılıçdaroğlu'na duyurmaya çalıştı. Tören bitiminde de Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyen işçiler aracının önüne kesince korumalar ile aralarında arbede yaşandı. Maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını söyleyen işçiler Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından darp edildi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli duruma tepki gösterdi. AK Partili Dağ yaptığı paylaşımda "Kemal Bey İzmir'e her geldiğinde CHP'nin başarısızlığı yüzüne vuruluyor, artık mızrak çuvala sığmıyor. Size tavsiyemiz, şehrimizin huzurunu kaçırmayın" dedi.AK Partili Sürekli ise "İzmir yine, bir CHP klasiği izledi. Kılıçdaroğlu; işçilerin korumaları tarafından darp edilmesine seyirci kalırken, taleplere de sırtını döndü. Bir genel başkan; vekili olduğu ve kalemiz dediği şehrin insanına, emekçisine, sorunlarına yüz çeviriyorsa; belediye başkanlarının rehavet ve zaaflarını anlamak kolaylaşıyor!" açıklamasını yaptı.