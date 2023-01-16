Sadat’tan Kılıçdaroğlu’na cevap: Bu nasıl bir paranoya

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konuk olduğu TV programında güvenlik şirketi SADAT'ın reklamının yayınlanmasını bahane ederek tehditvari açıklamalarda bulunmasına, SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi'den yanıt geldi. TV100 kanalında Uğur Dündar'ın konuğu olduğu program sırasında yayınlanan reklamla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun hedef gösterdiği SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıverdi ise tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Tanrıverdi, "Kim derdi 'Kılıçdaroğlu bin 500 liralık bir reklama mağlup olacak' diye... Biz aklımızın zekâtını versek sen ihya olursun" dedi. Bu arada Tanrıverdi, açıklamasında "Bu nasıl bir paranoya... İcraat makamı iftiradan başka bir şey üretmiyor" ifadelerine de yer verdi. Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de SADAT'la ilgili "Terörist yetiştiriyorlar" demişti. Bu iddialarını reddeden ve sert tepki gösteren SADAT, ilerleyen günlerde Kılıçdaroğlu'na 1 milyon Türk liralık manevi tazminat davası açmıştı.