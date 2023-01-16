SSB Başkanı Demir’den Baykar’a yönelik iftiralara yanıt: Terörle mücadeleye katkı sağlayan şirkete kim dokunmak ister?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticilerinden Baykar'a "devletten nakit desteği sağlandığı" iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.

İddiaları ve tartışmaları üzülerek takip ettiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Geçmişte, tarihte Türk savunma sanayimize yönelik, açık veya gizli engelleme girişimlerini bilen biri olarak ciddi şekilde rahatsız oldum. Çünkü dile getirilen iddialar, gerçeklerle bağdaşmıyor. Bağdaşmadığı gibi bir dünya markası haline gelmiş şirketlerimize de maalesef aleni haksızlık yapılıyor.

Büyük bir savunma sanayisi ekosistemi yargılanmakta, sadece Türkiye'de değil, dünyada öncü haline gelmiş şirketlerimiz hedefe konulmakta ve on binlerce mühendisimize, teknisyenimize gecesini gündüzüne katan savunma sanayisi emekçilerine haksızlık edilmektedir. Türk savunma sanayii politize edilmemelidir derken tam olarak bunu kastediyordum. Bu çağrımı tekrar dile getirmek ve milletin dikkatine sunmak isterim bu vesileyle."

"SAVUNMA SANAYİSİ ÜLKENİN GURUR KAYNAĞI"

Savunma sanayisinin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla ülkenin gurur kaynağı haline geldiğini vurgulayan Demir, sektörün dünyada da adından söz ettirdiğini dile getirdi. Demir, şunları kaydetti:

"Bu başarıda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, dışarıdan alım yerine yerli-milli geliştirme projelerine ağırlık vermedeki kararlığı temel bir rol oynamıştır. Bu dönemin en büyük özelliği, gerçek anlamda rekabetin önünün açılmasıdır. Büyük bir ekosistem ihdas edilmesidir. 20 yıl önce sektörde sadece 56 firma faaliyet gösterirken, bugün kayıtlı firma sayısının 2705'i bulması bir tesadüf değil. Proje sayısının 62'den bugün 750'ye varması bir tesadüf değil. 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, bugün bu rakamın 60 milyar doların üzerine çıkması bir günde olan bir şey değil. Büyük bir ekosistem olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Bu başarıda kamu ve özel firmaları, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, teknoloji merkezleriyle, üniversiteleriyle topyekün savunma sanayisi ekosistemimizin, bu geniş ailede mühendisinden teknisyenine kadar 80 binden fazla çalışanımızın eseridir."