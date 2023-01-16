TBMM Başkanı Şentop’tan 6’lı masaya imza yetkisi tepkisi: Ortak yetki paralel yapılanmadır

TBMM Başkanı Şentop, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altılı masanın önerdiği, 'ortak imza yetkisi' yöneti modelini eleştiren Şentop, çarpıcı ifadeler kullandı.

"CUMHURBAŞKANI İSTERSE BİRKAÇ BAKANA İMZA YETKİSİ VEREBİLİR"

Parlamenter sistemnde bir kabine olduğunu vurgulayan Şentop, "Başbakan ve Bakanlar Kurulu bir de Cumhurbaşkanı vardı. Birçok kararı Başbakan ve Bakanlar beraber alıyorlardı. Bakanlar Kurulu kararı vardı. Cumhurbaşkanına gidiyor ve Cumhurbaşkanı bunu imzalıyordu. Yeni sistemde kabine ve kollektif sorumluluk söz konusu değil. Yürütme görevi Başkan tarafından yerine getirilir. Cumhurbaşkanı isterse kendisi birkaç bakana imza yetkisi verebilir, isterse geri de alabilir. ABD'de bizdeki gibi bakan vermiyor, o görevlerle ilgili sekreter deniyor. Burada Cumhurbaşkanının hazırlayacağı kararname ile birilerine imza yetkisi daha sonra geri alması sözkonusu olabilir." dedi.