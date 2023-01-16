Vizyon projesi yolda kaldı

Bilecik'in Bozüyük İlçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun vizyon projesi olan "Nostaljik tramvay" geçen salı günü belediye binası önünde bozulunca, vatandaşlar itmek zorunda kaldı.





İTMELİ TEST SÜRÜŞÜ

İtenler arasında, yaşananları belediye binasından görüp aşağıya inen Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu da vardı. Bozüyüklülere ucuz, konforlu ve kolay ulaşım sağlaması için hayata geçirilmek istenen ancak çileye dönüşen bu durumu SABAH kamuoyuna duyurunca, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, haberi karalamak için "O bir test sürüşüydü" açıklaması yaptı. Bakkalcıoğlu'nun, Bozüyük Belediyesi'nin resmi internet sitesinde de bir açıklama yayınlandı.







KENDİNİ YALANLADI

26 Aralık tarihli açıklamada "Raylı sistemin Adliye ile Belediye kavşağı arasında tamamlanan bölümünde sabah saatlerinde başlayan, geliş ve gidiş olarak yapılan 3 tramvayın test sürüşleri sorunsuz olarak yapıldı. 3 farklı renkte üretilen tramvaylar geçtikleri güzergâhı da renklendirdi" ifadeleri görüldü. 12 Aralık'ta meclisten test sürüşleri için izin aldığı belirlenen belediyenin, henüz trafik düzenlemesi dahi yapılmadan ücretsiz yolcu taşımaya başladığı da ortaya çıktı.



