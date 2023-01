Zilletin akıl hocası Türkiye düşmanları

NUTUK'TAN

ALINTILARLA

DERS VERDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti organlarının seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldiği Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu.Tüm dünya nefesini tuttu ve 2023 seçimlerine kilitlendi. Çünkü uyanan ve ayağa kalkan devin ayak sesleri işgal cephesinde toplanan kifayetsiz muhterisleri ürkütmekte. Türkiye'den rövanş almak için kuyruğa giren iç ve dış ihanet cephesi, bulanık suda balık avlamak için her yola, her kılığa, her sinsiliğe müracaat ediyor. ABD'de çıkan bir dergide Türkiye ve Cumhurbaşkanı hedef alınarak seçimin kan gölüne döneceği alçakça iddia edilmiş. Böylesi bir karanlığa izin vermeyeceğiz, oyuna gelmeyeceğiz. Washington Post gazetesi 'Türkler, oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda bekleyecek" diye yazmış. Allah'ın izniyle bunları tef gibi germeye, keyiflerini kaçırmaya, çılgına çevirmeye devam edeceğiz. Zillet ittifakına akıl hocalığı yapan, siyasi destek sağlayan, çevremizi kuşatan, güney sınırlarımızdan Akdeniz ve Ege'ye kadar silah gösteren muhasım ülkelere teslim olmak yok, alttan almak yoktur, boyun eğmek yok, geri adım yok, egemenlik haklarımızdan caymak kesinlikle yok. Küresel güçlerin zillet ittifakı lehine siyasi ortamı bulandırma, buğulandırma, bulutlandırma, buzlandırma, bunalım çıkarma kepazeliği milli iradeye çarpıp parçalanacaktır. Emperyalizmin şerefsiz maşaları, FETÖ'cüler, PKK'lılar, Türk düşmanları, yıkım elemanları, dış güçlere uşaklık eden onursuzlar, bölücüler, zillete düşenler son şanslarını denemekte. Darbecilerin, Türkiye düşmanlarının son umudu zillet ittifakı. Vesayet özlemi çekenlerin, statükocu aymazların, hürriyet muhaliflerinin, milli ve manevi değer kundakçılarının, ekonomik tetikçilerin, terörle mücadelemizden rahatsız olan mihrakların, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar Türk'ün hükümran vasfından tedirgin Haçlı bakiyelerinin ümidi 'zillet' ittifakı. İçimizden kiralanmış işbirlikçiler eliyle seçimler zincirlenmek istenmekte. Kim ne yaparsa yapsın, Türk milleti, seçimlerde milli şeref ve güvenliği tercih edecek.AZİZAtatürk düşmanla mücadelede "Millet", "TBMM ve "Silahlı Kuvvetler" olmak üzere üç müessir kuvvetin belirledi. Atatürk'ün bu üç kuvvetin bir yanda iç cephede, diğer yanda da dış cephede savaştığını bizzat söyledi. Nutuk'ta "Asıl olan iç cephedir. Bu cephe, bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir. Dış cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, mağlup olabilir fakat hiçbir zaman bir memleketi, bir milleti yok edemez" ifadeleri yer alıyor. İç cephemizi çökertmek için eş zamanlı icra edilen operasyonlar ve bu operasyonlara refakat eden teslimiyetçilerin varlığı hepimizin malumu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu teslimiyetçi lobinin elebaşıdır. TSK'ya saldırması küresel emperyalizme sevimli görünme pişkinliğidir. Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasını haklı şekilde alkışlayan komuta kademesine yönelik ifadeleri, düşmanın emir erliğine talip bir zihniyetin su katılmamış ayıbıdır. Haddini bilmesi gereken kişi varsa o da askere düşmanlık yapan yandan çarklı Kılıçdaroğlu'dur.Komuta kademesinin alkışladığı başkomutandır. Sırtlarını mı dönselerdi? Kılıçdaroğlu, yeni nesil Fırtına obüslerinin yoldaşlarını patlatacağını güdük aklından çıkarmasın.ALTILI masa darmadağın. Her bir parti kendi gizli gündeminin peşinde. Altılı masaya zimmetlenmiş, bağlanmış, vesayet ve esaret altına girmiş bir Cumhurbaşkanı hüviyetinin arzu ve arayışı deşifre edildi. Serok Ahmet altılı masanın başlıca hizip odağına dönüştü. Parti başkanlarına imza yetkisi liderler sultasının ülkeye ve millete dayatılmasıdır. 'Serok Ahmet' ve 'Selamsız Babacan' başta olmak üzere, tüm zillet partileri, altılı kumar masasına çökmüş, 'Nasıl hileyle muhatapları zorda bırakırız' arayışına girmiş. Türk siyaset ve demokrasisi adına utanç verici bir tablo Millet tencere- kapak misali hepsi birbirini bulan altılı masadakilerin gerçek yüzünü tanıdı. Kırık bacaklı masanın bir aday üzerinde mutabakata varmadan, hükümet programı hazırlaması mizah dergilerine konu olmaya namzettir.MHP seçimlere hazırdır. 2023'e milli birlik ve kardeşliğin mührünü vuracağız. Ekmeği daha da büyüteceğiz, istihdamı daha da artıracağız, gelir dağılımında adaleti sağlayacak ve milli geliri çoğaltacağız. Verilecek her oy, Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır. Verilecek her oy tam bağımsızlığa destek olacaktır. Gelecek bahar mevsiminin aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir. MHP'nin 15 Ocak tibarıyla seçim startını verdi.Kızılcahamam'dan zillet partilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Cumhurbaşkanı adayı konusu aranızdaki ufunetli ve uçurum temelli bir açmazdır. Ne siz meşgul olun ne de milletimizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Gelin siz de Türkiye'ye destek verin, Türk milletinin sesini dinleyin. Cumhurbaşkanı adayı konusunda Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun.Bölücü itleri bağlamayan, hatta sınır dışı etmeyen İsveç'in NATO'ya katılımına nasıl ve hangi hakla onay vermemiz beklenmektedir? İsveç, teröristleri cesaretlendirmektedir. Bölücülere alan açmakta, koruma çemberi içinde tutmaktadır. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır. İsveç, teröristleri ya cezalandırmalı ya da sınır dışı etmelidir. Avrupa'nın mağara deliğine, dönüşmesinin acıklı sonuçlarına, sorumlu ülkeler katlanacak.