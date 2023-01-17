CHP’de ’Başkan kim?’ kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı

Çanakkale'de CHP İl Başkanı Metin Ümit Oral'ın milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa kimin oturacağı parti ile genel merkez arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. İddiaya göre Oral'dan boşalan koltuğa il yönetimi tek bir isimde birleşti ve anketlerde ismi ön plana çıkan parti sekreteri Doğan Ateş'in il başkanı yapılması için genel merkeze bilgi verildi.





(Fotoğraftakiler soldan sağa: CHP eski İl Başkanı Metin Ümit Ural, CHP İl Sekreteri Doğan Ateş, Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar)

ATANMAYI BEKLİYORDU

Örgüt tarafından ismi genel merkeze iletilen Doğan Ateş, dün İzmir'de düzenlenen Roman buluşmasına eski il başkanı Metin Ümit Ural ve Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar ile katıldı. Ateş, bu organizasyonda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi bekliyordu. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın bu organizasyonda çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşması Doğan Ateş'in başkanlığına kesin gözüyle bakılmasına neden olurken, bugün il başkanlığıyla ilgili CHP'de farklı bir gelişme yaşandı.