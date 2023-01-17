DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir canlı yayın programında, savunma sanayiini itibarsızlaştırmaya çalışan ve hedef alan şoke edici sözler sarf etti. Babacan, "Seçim yaklaşıyor, hükümetin elindeki de en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. Bu proje de öyle hale getirildi ki bu çok kutsal dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura kalmayın ya biz dokunacağız tabii ki yani" dedi.Babacan'ın sözlerine ise siyasetçiler başta olmak üzere her kesimden tepki geldi:MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay sert ifadeler kullandı: Utanç verici. Babacan, her gün çirkin yüzüne bir yüz ekliyor. Tamamen yabancıların, Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü yapan bölücü bir dil kullanmaya başladı. Bu sözleri Türkiye ve Türklük düşmanı kişiler söyleyebilir. Bunlar artık düşmana askerlik yapıyor. Düşmanın kılıcını sallıyorlar.AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Anayasa'dan Türklüğü kaldıracak, kumpas davalarını yeniden açacak, FETÖ'cülerin tamamını tekrar devlete dolduracak. Ve şimdi de son rezilliği SİHA programına dokunacak. Başka kapıya, dokundurtmayız.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 6'lı masanın ortağı olan Babacan, SİHA'lara dokunacakmış. Hayır kardeşim. Biz Memleket Partisi olarak İHA ve SİHA'ları doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanı olduğumda savunma sanayii yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz. Bu siyaset üstü milli bir konudur.Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: İHA/SİHA'ları ve bunları yapan Bayraktar ailesini hedef alan açıklamaları doğru bulmuyorum. Türkiye dışarıdan bu araçları almak zorunda kalmıyor, üstelik satarak döviz kazanıyor. Türkiye için taş üstüne taş koyanların ellerini soğutmak değil desteklemek gerekir.Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Bunu izin vermedik, vermeyeceğiz. İdeal ve değerlerimizden taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız.Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde; tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı, kaçak FETÖ'cünün Youtube iftiraları, Ali Babacan ve yardımcılarının iftiraları peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var yoksa nedensellik mi?