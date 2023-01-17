Rus ve Ukrayna Ombudsmanlarını buluşturan Şeref Malkoç: Sıra liderlerde

KamuBaşdenetçisi Şeref Malkoç, insani koridora ilişkin Ukrayna Ombudsmanı Dimitro Lubinets ve Rusya Ombudsmanı Tatiana Moskalkova ile yapılan üçlü görüşme hakkında "İş yarı yarıya halloldu" dedi. Yıllık değerlendirme toplantısında medya temsilcileri ile bir araya gelen Malkoç, Lubinets ve Moskalkova ile yaptığı kritik görüşmeye ilişkin yeni mesajlar verdi. Ombudsmanlar olarak insani koridoru tesis edebilmek için mücadele ettiklerini kaydeden Malkoç, bu kapsamda İstanbul'da bir mekanizma oluşturmak istediklerini belirtti.Ankara'da gerçekleştirilen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı kapsamında Lubinets ve Moskalkova ile birçok konuyu ele aldıklarını vurgulayan Malkoç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Zelenski ve Sayın Putin'le görüştükten sonra biz tekrar bu görüşmeyi değerlendirip ona göre adımlar atacağız. Biz şuna dikkat ediyoruz, ateşkesin sağlanması veyahut barış benzeri konular devlet adamlarının işi. Biz ombudsmanlığın sınırları içerisinde kalarak insani açıdan hangi hizmetleri yapabiliriz, bu gayret içerisindeyiz. Geldiğimiz nokta itibarıyla iş yarı yarıya halloldu diyebiliriz" dedi. Esir takası kapsamında İstanbul'da bir mekanizma oluşturmayı arzuladıklarını kaydeden Malkoç, "Bu teklif hem Ukrayna hem Rusya ombudsmanından bize iletildi. Bunların oluşabilmesi için her ülkenin siyasi iradelerinin kolaylık sağlaması gerekiyor. Yoksa ombudsmanların gücü bu koridoru açmaya yetmez, görevi de değil zaten. Ombudsmanların görevi bu konuda kamuoyu oluşturmak. Eğer siyasi irade oluşursa ki ben oluşacağına inanıyorum, bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenski ve Sayın Putin ile görüşmesi neticesinde ortaya çıkacak" değerlendirmesini yaptı.