SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ’dan Bahçeli’nin seçim çağrısına yanıt! Bir ilk olacak...

SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI: BİR İLK OLACAK

AK Partili Dağ'ın açıklamaları şöyle:

Haziran ayında seçimlerin yapılmasının bir takım sorunları var. Tatil zamanın başlaması, sınav tarihleri diğer taraftan hac dönemine denk gelmesi. Sayın Bahçeli de ifade etti bugün. Bu durumdan dolayı seçim tarihinin güncellenmesi söz konusu olabilir.

Bu bir erken seçim değil. Böyle nitelendirilemez. Muhalefet ise hemen her 6 ayda bir erken seçim sözlerini ifade ediyordu. Bunun erken seçim olmadığını onlar da bilir.