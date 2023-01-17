SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ’dan Bahçeli’nin seçim çağrısına yanıt! Bir ilk olacak...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim tarihiyle ilgili yaptığı açıklamaya AK Parti'den ilk yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Meclis'te çoğunluk olmazsa Cumhurbaşkanı kararıyla da böyle bir seçim tarihi kararı alınabilir. Böyle bir karar alınırsa da bir ilk olarak uygulanacak. Anayasa'da bunun bir karşılığı var. Cumhurbaşkanımız bir seçim kararı aldığı zaman bu kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.
SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI: BİR İLK OLACAK
AK Partili Dağ'ın açıklamaları şöyle:
Haziran ayında seçimlerin yapılmasının bir takım sorunları var. Tatil zamanın başlaması, sınav tarihleri diğer taraftan hac dönemine denk gelmesi. Sayın Bahçeli de ifade etti bugün. Bu durumdan dolayı seçim tarihinin güncellenmesi söz konusu olabilir.
Bu bir erken seçim değil. Böyle nitelendirilemez. Muhalefet ise hemen her 6 ayda bir erken seçim sözlerini ifade ediyordu. Bunun erken seçim olmadığını onlar da bilir.
"GÜÇ SAVAŞINI GEÇTİ MEYDAN MUHAREBESİNE DÖNDÜ"
Siyasette ortak yetki tartışmalarına da değinen Dağ, ''Bu demokrasinin geldiği noktaya ters bir durum. Kendi içlerinde de bu konuda çelişki var. Anadolu'da bir tabir vardır, çift kazık yere batmaz. Altı kazık hiç batmaz. Altılı masa arasındaki durum artık bir güç savaşını geçti meydan muharebesine döndü'' değerlendirmesi yaptı.