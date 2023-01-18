Almanya’ya rahatsızlık verdik

AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'da Neuss Ülkü Ocağı'nda yaptığı konuşmada "FETÖ denilen hain örgütü dünyanın nereseinde olursa olsun bitireceğiz" demesi Alman hükümetinde hazımsızlık yarattı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından skandal bir mesaj yayımlayarak Açıkgöz'ün, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı katletmiş bir terör örgütüne karşı kullanılan dili "Nefret söylemi ve kışkırtma" olarak niteledi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin de görüşmeye davet edildiği belirtilen skandal mesajda "Görüşmede yabancı seçim kampanyalarının önceden onaylanması gerektiğini bildirdik. Eğer Türk temsilciler oyunun kurallarına uymazsa, bunun sonuçlarını gözden geçirebiliriz" denildi. FETÖ'cü hainlerin yaptıklarını anlatmayı bir seçim kampanyası gibi göstermeye çalışan Almanya, 15 Temmuz darbe girişiminin 'sır kutusu' Adil Öksüz ve Ergenekon savıcısı Zekeriya Öz gibi çıbanbaşı FETÖ'cülere kucak açtığını ve onları koruma altına aldığının açıklamasını hâlâ yapamıyor.