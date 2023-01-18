Batı’dan Doğu’ya bir kapı daha... Badal Tüneli Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

Amasya İl genelinde 9 adet karayolu yatırımının proje toplamının 4 milyar 624 milyon lira. Amasya'ya yapılan önemli yatırımlardan Badal Tüneli ve Merzifon Meray Farklı Seviyeli Kavşağının karayolu ulaşımına nefes aldı.

Badal Tüneli ve Meray Kavşak projesi, İran sınırından Bulgaristan'a kadar devam eden Türkiye Transit Ulaştırma Koridoru (TETEK) hattının bir bölümünü oluşturan Osmancık-Merzifon Yolu üzerinde yer alan iki önemli nokta. Yolun, Merzifon kesiminde yatay ve düşey standartlarını yükseltmek için Badal Tüneli inşa edildi. Araç trafiğine 2x2 şeritli, bölünmüş yol standardında hizmet verecek olan tünel, 905 metre uzunluğunda; bağlantı yolları ile birlikte 4,5 kilometreye ulaşıyor.