CHP’li gazeteci Enver Aysever’den İmamoğlu’nun umre ziyareti fotoğrafı ile ilgili çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu’na ’Sen alevisin yarışamazsın’ diyor

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret suçundan ceza aldıktan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile adeta bu kararı kutlamıştı. Akşener, İmamoğlu'nu deyim yerindeyse aday ilan etti. İmamoğlu da bu doğrultuda mesajlar verdi. Olaylara Almanya ziyareti sırasında yakalanan Kılıçdaroğlu hızla yurda döndü. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Meclis'te grup toplantısına davet etti. Burada söz hakkı vermedi, İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu, hamleleri ile İmamoğlu'nun önüne set çekerken, İmamoğlu da 'Adayım Kılıçdaroğlu." demek zorunda kaldı. İmamoğlu daha sonra ise umreye gitti, buradan kendi fonladığı medyası üzerinden fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı. Bu fotoğrafların seçim öncesi İmamoğlu'nun bir stratejisi oluğu tartışılmaya başlandı.