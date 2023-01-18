En büyük sınav erdem erozyonu

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçiler ve eşleri için düzenlenen "Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık" temalı programda konuştu:Dünya artan çatışmalar, göçler, salgın hastalıklar, sınırsız tüketimin neden olduğu iklim ve gıda krizi gibi çetin sınamalarla karşı karşıya. Ancak bugün insanlığın önündeki en büyük sınav, merhamet, karşılıksız iyilik, ötekine karşı sorumluluk gibi erdemlerin uğratıldığı erozyondan kurtarılması. Yaşadığımız her bir kriz, insanlığı tek yürek olmaya daha çok çağırırken, uluslararası düzeyde dayanışmanın giderek aşındığını, işbirliği yerine benmerkezci yaklaşımların değer kazandığını üzülerek müşahede ediyoruz.İklim krizine karşı küresel düzeyde etkili ve somut adımlar atılması gerekir. Büyükelçiler sadece devletler değil, medeniyetler arasında da köprüler kurup milletlerin kalplerini birbirine yakınlaştırır. Her birinizi, tabiatın farklı coğrafyalarında sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlığa kulak vermeye, insanlık ailesinin birer ferdi olarak bu yolda bizimle omuz omuza yürümeye davet ediyorum. Aynı 'insanlık ailesinin' ferdi olduğumuzu hatırlamalıyız.Türkiye kurumlarıyla 140'ı aşkın ülkede insani ve kalkınma yardımı faaliyetleri yürüttü.Programa katılan AB, Fransa, İrlanda ve İsrail büyükelçileri, Türkiye'nin sıfır atık politikasının hem Türkiye hem de dünya için önemli olduğunu vurguladı. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, "Gelecek Biyo-çeşitlilik Zirvesi, 2024'te Türkiye'de yapılacak. Bu girişimler zirve için de çok önemli" dedi. İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness de "Türkiye, bu alanda bölgede önemli bir role sahip" diye konuştu.Paraguaylı "Recycled Orchestra Cateura Landfill Harmonic" müzik grubu, geri dönüşümden yapılmış müzik aletleriyle konser verdi. Programda, konuklara sunulan yemek menüsü "sıfır atık" prensibine uygun olarak değerlendirilen bayat ekmekler, ıspanakların köküyle yapılan "pırtike çorbası" gibi atıksız yemekler ikram edildi.Programda, nesli tükenme tehlikesi altındaki "caretta caretta"ların yolculuğunu anlatan "Evimin Yolları" isimli dijital data sanatı sergisi de konuklarla buluştu.Serginin bulunduğu alanda Sıfır Atık hareketinin 5 yıllık serüveninin İngilizce anlatıldığı bir bölüm ile Dünya Ortak Evimiz ve çevre kitaplarının yer aldığı özel stant oluşturuldu.