FETÖ’cülerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!

FETÖ'cüler Avrupa'daki pahalılıktan yakınıyor: "Buralar fena pahalı! Avrupa bitmiş beyler!"

Avrupa'da bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının WhatsApp yazışmalarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ele geçirdi. FETÖ'cülerin Avrupa'daki pahalılıktan yakındığını ortaya koyan WhatsApp görüşmeleri "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek" suçundan yargılanan F. D. isimli şüphelinin iddianamesinde yer aldı.

FETÖ'CÜLER AVRUPA'DAKİ PAHALILIKTAN YAKINIYOR!

Avrupa'daki pahalılıktan yakınan FETÖ'cülerin WhatsApp yazışmalarının yer aldığı iddianamede iltica talebi için kaçak yollardan yurt dışına çıkan ve İsveç'e gitmeye çalışan FETÖ'cülerin Avrupa'daki ekonomik durum hakkında yorumlar yaptığı yer alırken karşılıklı yazışmalarda ilk olarak "-Brükseldeyiz, İsveç'e gitmeye çalışıyoruz ama çok pahalı biletler, alternatif yollar arıyoruz" dendi. Karşı tarafın ise "-Ne kadar pahalı?" diye sorduğu görüldü. Cevaben ise "-6-7 bin kadar" denilince yanıt olarak, "-Oooo" denilerek şaşkınlık yaşandığı yazışmalara yansıdı. Daha sonra ise "Buralar (Avrupa) fena pahalı loo" diye cevap verildiği yazışmada karşı tarafın ise "-Hani Avrupa iyiydi" diye sorduğu cevaben ise "-Avrupa bitmiş beyler" denilerek Avrupa'daki pahalılıktan yakınıldığı görüldü.