Gültekin davasında flaş gelişme! Katil zanlısının acılı anneye açtığı davada karar çıktı

Muğla'da boğulduktan sonra, cesedi varilde yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (33) yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26 Nisan 2021'deki duruşmasında Pınar'ın annesi Şefika Gültekin'in, katil zanlısı Avcı'ya yönelik sözleri üzerine sanık Avcı harekete geçti.

ACILI ANNEYE HAKARET VE TEHDİT DAVASI AÇILMIŞTI

Sanık Avcı, vahşice öldürdüğü Pınar'ın annesi Şefika Gültekin'den duruşmada kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Katil zanlısının şikayeti üzerine savcılık iddianamesinde, anne Gültekin'in tehdit ve hakaret suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası talep etti.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Şefika Gültekin hakkında hakaret suçundan ceza verilmesine yer olmadığına, tehdit suçundan beraatine karar verdi.