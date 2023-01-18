Hacire anneden HDP’ye lanet

Dİyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın terör örgütünden kurtardığı oğlu Mehmet Akar yaşamını yitirdi. Ağabey Mustafa Akar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgu önünde yaptığı açıklamada, kardeşinin psikolojik sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı. Mustafa Akar, "Kardeşim Mehmet'in terör örgütü nedeniyle psikolojisi bozuktu. Örgütten kurtardıktan sonra kendisini toparlayamadı. Başımız sağ olsun. Sorumlusu örgüttür. Temas kurdular demek ki bırakmadılar bize. 25 yaşında ve bir çocuğu var, eşi de hamile, bunu bize yapan herkese yapmıştır. Başkalarına yapmasınlar" dedi. Anne Hacire Akar da oğlunun cenazesinin hastaneden çıkarılması sırasında HDP'ye tepkisini Kürtçe dile getirerek, "Evi yıkılsın, kapısına mühür vurulsun. Bende çocuk bırakmadı" ifadelerini kullandı. Mehmet Akar'ın cenazesi Sur ilçesinin kırsal Soğanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.