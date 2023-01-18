Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Nerede olduğunu unuttu: 'Burada olmaktan mutuluyum' dedi ama...
Giriş Tarihi: 18.1.2023 23:32 Son Güncelleme: 18.1.2023 23:42

Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Nerede olduğunu unuttu: 'Burada olmaktan mutuluyum' dedi ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te katıldığı bir programda yaptığı konuşma sırasında nerede olduğunu unuttu ve "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek yeni bir gafa daha imza attı. Salondaki katılımcılar ise 'Gaziantep' diye seslenerek Kılıçdaroğlu'nu düzeltmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf! Nerede olduğunu unuttu: ’Burada olmaktan mutuluyum’ dedi ama...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Hemşehri Buluşması" programına katıldı. Kılıçdaroğlu, burada konuşma yaptı. Konuşmasında yeni bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, salondakilerin tepkisini topladı.

SALONDAKİLER DÜZELTMEYE ÇALIŞTI

Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" ifadeleri kullandı. Salondan ise gülüşme sesleri eşliğinde 'Gaziantep' sesleri yükseldi.

KONYA'YI ÜLKE İLAN ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın zenginliklerinden bahsederken, "Konya zengin bir ülke, her açıdan..." ifadelerine yer vermişti.

KAĞITTEPE GAFI

Kılıçdaroğlu daha önce de birçok kez akılda halan gaflara imza atmıştı. CHP liderinin en unutulmaz gaflarından biri de Kağıthane'ye Kağıttepe şeklinde seslenmesi olmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Nerede olduğunu unuttu: 'Burada olmaktan mutuluyum' dedi ama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA