Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf! Nerede olduğunu unuttu: ’Burada olmaktan mutuluyum’ dedi ama...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Hemşehri Buluşması" programına katıldı. Kılıçdaroğlu, burada konuşma yaptı. Konuşmasında yeni bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, salondakilerin tepkisini topladı.
KILIÇDAROĞLU ŞEHİRLERİ KARIŞTIRDI— Sabah (@sabah) January 18, 2023
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te konuşma yaptığı sırada karşısındakilere "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diye seslendi. pic.twitter.com/60hSJiKqYt
SALONDAKİLER DÜZELTMEYE ÇALIŞTI
Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" ifadeleri kullandı. Salondan ise gülüşme sesleri eşliğinde 'Gaziantep' sesleri yükseldi.
KONYA'YI ÜLKE İLAN ETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın zenginliklerinden bahsederken, "Konya zengin bir ülke, her açıdan..." ifadelerine yer vermişti.