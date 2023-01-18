Minik çocuk ile Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın diyalogu gülümsetti

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, pazar ziyareti esnasında vatandaşlarla da sohbet etti. Bu esnada minik bir çocuğu gören Bahadır elini çocuğa uzattı ama çocuk "Suyumuzu sen mi kestin?" diye sorarak tepki gösterdi.
"O MU KESMİŞ? SEN BİZİM SUYU KESTİN?"
Bahadır'ın tebessüm ettiği o anlarda belediye başkanı "Suya ben bakmıyorum. Ben yola bakıyorum" yanıtını verdikten sonra gülüşmeler yaşandı ve çocuğun annesine yönelerek "Su mu kesik?" diye sordu. Çocuğun annesi Bahadır'a "Suyla oynuyor vanayı kapatıyorum, 'belediye kesti' diyorum" yanıtını verince gülüşmeler yaşandı.
Konuşma şöyle gelişti:
Hakan Bahadır: Efendim merhaba naber? İyi misin?
Minik çocuk: O mu kesmiş? Sen bizim mi suyu kestin?
Hakan Bahadır: Yo ben kesmedim valla. Suya ben bakmıyorum. Suya başkası bakıyor. Ben yola bakıyorum. Suyu ben kesmedim.
Hakan Bahadır anneye soruyor: Su mu kesildi?
Anne: Çok sularla oynamayı seviyor. Vanaları kapatıyorum. Belediye kesti diyorum.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: "AZ KALSIN AZAR İŞİTECEKTİK!"
Sosyal medyada ise bu anların videosunu paylaşan belediye başkanı Bahadır "Az kalsın azar işitecektik!" notunu düşerek gülümseyen emojiyle paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da sevimli anların yaşandığını gösteren videoyu paylaşarak "Biri kesmiş işte" yorumunda bulundu.