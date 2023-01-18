Minik çocuk ile Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın diyalogu gülümsetti

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, pazar ziyareti esnasında vatandaşlarla da sohbet etti. Bu esnada minik bir çocuğu gören Bahadır elini çocuğa uzattı ama çocuk "Suyumuzu sen mi kestin?" diye sorarak tepki gösterdi.

"O MU KESMİŞ? SEN BİZİM SUYU KESTİN?"

Bahadır'ın tebessüm ettiği o anlarda belediye başkanı "Suya ben bakmıyorum. Ben yola bakıyorum" yanıtını verdikten sonra gülüşmeler yaşandı ve çocuğun annesine yönelerek "Su mu kesik?" diye sordu. Çocuğun annesi Bahadır'a "Suyla oynuyor vanayı kapatıyorum, 'belediye kesti' diyorum" yanıtını verince gülüşmeler yaşandı.