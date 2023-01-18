NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı! İşte ele alınacak konular...

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer başkanlığındaki toplantıda, Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil ediyor.

ELE ALINACAK KONULAR

İki gün sürecek toplantının ilk gününde ittifakın kapasite ve imkanlarının artırılarak savunma ve caydırıcılığının güçlendirilmesi, dijital dönüşüm, NATO kuvvetlerinin hazırlık seviyesinin değerlendirilmesi, askeri stoklar ve lojistik gibi başlıklar görüşülecek.

İkinci günde ise NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR), Kosova'da sahadaki durum ve güvenlik ortamı, NATO'nun Irak Misyonu kapsamındaki çalışmalar ve Ukrayna konusu ele alınacak.