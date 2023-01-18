O sendikadan bakanlık bürokratlarına tehdit gibi mesaj

Adalet-Sen Genel Başkan yardımcılarından bazıları, sosyal medya hesaplarından Adalet Bakanlığı bürokratlarını hedef aldılar. İşaret parmağıyla hedef gösterilen bir görselin, "Siyasi sendikalara destek olmak amacıyla pisliklerine yol ve yön veren siyasi bakanlık bürokratları… Sizleri de not alıyoruz…" notuyla paylaşılması dikkat çekti. Söz konusu paylaşımın ardından Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Türkiye Adalet Akademisi'nde (TAA) görev yapan çok sayıda memurun istifa ettiği öğrenilirken, kamuoyunda parmak sallayan Adalet-Sen'ciler ise merak konusu oldu.
Memurun hak ve menfaatlerinin korunması, yeni kazanımlar elde edilmesi gibi çok önemli konularda memurların kendi aralarından seçtiği temsilcilerden oluşan sendikalar; günümüzde kamuda çok güçlü ve önemli bir statüde hak mücadelesi vermekte. Yargı çalışanlarının bulunduğu büro iş kolunda 2022 yılı Mayıs ayı verilerine göre Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Büro-Sen ve Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen arasında kıyasıya bir yarış sürmekte.
Hemen arkalarında ise konfederasyon olmayan Adalet-Sen bulunmakta. Büro iş kolu kapsamında faaliyet gösteren Büro Memur-Sen'in yaklaşık 90 bin (21 bini adalet çalışanı) Türk Büro Sen'in yaklaşık 77 bin (20 bini adalet çalışanı) Adalet-Sen'in ise 18 bin civarında üyesi olduğu bilinmekte. Bu sendikalardan Adalet-Sen'in son dönemde sadece idari personelin değil, Bakanlık bürokratlarının, Başsavcıların, Komisyon Başkanlarının, HSK ve Adalet Akademisi yönetimlerinin ve diğer yargı kurumlarının da gündemine girmeye başladığı öğrenildi.
ADALET BAKANLIĞINDAN SÖYLENTİLERE YANIT
Adliyelerde ve yüksek yargı kurumlarında "biz bakanlığın sendikasıyız, arkamızda bakanlık var, tayinlerinizi, görevde yükselmelerinizi biz yaparız bize üye olun" diyerek memurları üye yaptıkları iddia edilen Adalet Sen'in bakanlığın bu söylentilere son vermek amacıyla tüm birimlere "Tüm sendikalara eşit mesafede olduklarını, bakanlığın herhangi bir sendikasının olamayacağını ve bakanlığın logosunun kullanılmaması gerektiğini" belirtir yazı gönderdi.
"SİZİ NOT ALIYORUZ…"
Bu yazıdan sonra Adalet-Sen Genel Merkez yöneticilerinden bazı isimlerin sosyal medyada parmak sallamak suretiyle Bakanlık bürokratlarına "sizi not alıyoruz" şeklinde tehditvari bir paylaşımda bulunması dikkat çekti. Bu olaydan sonra Adalet Sen'den başta Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, HSK ve Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan memurların kaçarcasına toplu istifa ettikleri öğrenildi. Söz konusu bu gelişmelerin ardından parmak sallayan Adalet-Sen'cilerin kim oldukları ise merak konusu oldu. Kuruluşu Konya merkezli olan Adalet-Sen'in yaklaşık 18 bin üyesinin olduğu, Yargıtay başta olmak üzere bakanlık ve diğer birimlerde güçlü bir yapılanma içerisinde oldukları bilgisi edinildi.