O sendikadan bakanlık bürokratlarına tehdit gibi mesaj

Adalet-Sen Genel Başkan yardımcılarından bazıları, sosyal medya hesaplarından Adalet Bakanlığı bürokratlarını hedef aldılar. İşaret parmağıyla hedef gösterilen bir görselin, "Siyasi sendikalara destek olmak amacıyla pisliklerine yol ve yön veren siyasi bakanlık bürokratları… Sizleri de not alıyoruz…" notuyla paylaşılması dikkat çekti. Söz konusu paylaşımın ardından Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Türkiye Adalet Akademisi'nde (TAA) görev yapan çok sayıda memurun istifa ettiği öğrenilirken, kamuoyunda parmak sallayan Adalet-Sen'ciler ise merak konusu oldu.

Memurun hak ve menfaatlerinin korunması, yeni kazanımlar elde edilmesi gibi çok önemli konularda memurların kendi aralarından seçtiği temsilcilerden oluşan sendikalar; günümüzde kamuda çok güçlü ve önemli bir statüde hak mücadelesi vermekte. Yargı çalışanlarının bulunduğu büro iş kolunda 2022 yılı Mayıs ayı verilerine göre Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Büro-Sen ve Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen arasında kıyasıya bir yarış sürmekte.