Türkiye’den KKTC’ye 3 müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyarette bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti kabul etti. KKTC Başbakanı Üstel ve heyeti daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle hassasiyet gösterdiği müjdeleri de paylaşan Oktay, "Türkiye'deki sağlık sisteminden, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz. Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir. İkinci bir müjdemiz; Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alıyoruz ve bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyoruz. Üçüncü müjdemiz; asrın projesi ile denizin altından Toroslar'ın suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz. Bu müjdelerimizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.