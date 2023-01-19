Bedellilerin birlik yerleri belli oldu

Bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi. Celp dönemleri ve birlik yerlerine ilişkin sonuçlar, e-Devlet üzerinden ve askerlik şube başkanlıklarından öğrenilebilecek.Bu arada açıklamadan hemen sonra bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlüler otobüs bileti için seyahat firmalarına akın etti. İnternetteki otobüs bileti aramaları da 3 saat içerisinde yüzde 135 arttı. Seyahat sitesi Enuygun.com'un verilerine göre 18 Ocak tarihinde en çok otobüs bileti araması yapılan ilk üç rota İstanbul- Amasya, İzmir-Erzincan ve Bursa-Amasya oldu.