Haberler Gündem Haberleri Bedellilerin birlik yerleri belli oldu
Giriş Tarihi: 19.1.2023

Bedellilerin birlik yerleri belli oldu

2023’te silah altına alınacak bedelli askerlerin birlik yerler ibelirlendi. Yükümlüler seyahat firmalarına akın etti. İnternette otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı

Bedellilerin birlik yerleri belli oldu
Bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi. Celp dönemleri ve birlik yerlerine ilişkin sonuçlar, e-Devlet üzerinden ve askerlik şube başkanlıklarından öğrenilebilecek.



Bu arada açıklamadan hemen sonra bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlüler otobüs bileti için seyahat firmalarına akın etti. İnternetteki otobüs bileti aramaları da 3 saat içerisinde yüzde 135 arttı. Seyahat sitesi Enuygun.com'un verilerine göre 18 Ocak tarihinde en çok otobüs bileti araması yapılan ilk üç rota İstanbul- Amasya, İzmir-Erzincan ve Bursa-Amasya oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bedellilerin birlik yerleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA