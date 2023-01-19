CHP’li başkanın eylemden haberi varmış! Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törende işçiler eylem yapmıştı...

Çiğli Belediyesi işçileri olarak yaklaşık bir aydır sözleşmelerinin yenilenmesi için mücadele ettiklerini belirten işçiler; "Çünkü maaşlarımız asgari ücretin altında kaldı ya da asgari ücrete yaklaştı. Sütün 30 liraları geçtiği, temel tüketim maddelerine zamların geldiği bir zamanda bizim ücretlerimiz sabit kalmamalı. Bu işçiye açlığa, ölüme mahkum etmektir. Geçinemiyoruz" dedi.
GÜMRÜKÇÜ İŞÇİLERE HER ZAMAN YUKARIDAN BAKTI
"İzmir'de sadece Çiğli Belediye işçileri eylem yapmak zorunda bırakılıyor" diyen işçiler; "Tüm belediyelerde müzakere ve anlaşma yapılırken sadece Çiğli'de eylemler oluyor. Bunun nedeni açık. Utku Gümrükçü. Belediye başkanı seçildiği günden bugüne işçilere her zaman üsten baktı, küçümsedi. Çiğli halkıyla işçiyi karşı karşıya getirmek istedi. İşçisine kucak açacakken, düşman olarak gördü. Yetmedi sendikamız Genel İş'in yetkisi düşsün diye başka sendikalara göz yumdu, onlara yol açtı" dedi.
"UTKU GÜMRÜKÇÜ BU OLAYI BİLDİĞİ İÇİN O GÜN ALANA VE DAHA SONRA ETKİNLİĞE GELMEDİ"
Gümrükçü'nün yaklaşık dört aydır kendilerini oyaladığını iddia eden işçiler, "Ancak enflasyon oyalanmıyor. Bıçak kemiğe dayandı dedik dinlemedi. İmzala artık dedik dinlemedi. Sayın milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'a hem dayanışma mesajlarını iletmek için hem de dertlerimizi anlatmak için işçiler olarak görüşmek istedik. Ancak denk getiremedik. İşçi arkadaşlarımızla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na derdimizi aktarmak istedik. Çünkü biliyoruz ki, Kemal Kılıçdaroğlu derdimizle dertlenecektir. İşte olaylar tam burada başladı. Günler öncesinden Kılıçdaroğlu'na dertlerimizi sorunlarımızı anlatmak istediğimizi hem belediye yönetimine hem de bağlı bulunduğumuz Genel İş 8 No'lu şubeye belirttik. Her şey kayıt altında. Utku Gümrükçü bu olayı bildiği için o gün alana ve daha sonra etkinliğe gelmedi. Bizi CHP'yle karşı karşıya bırakmak istedi. Bizim haklı taleplerimizi dinlemek yerine manipüle edip kendisine siyasi operasyon çekildiğini iddia etti" diye konuştu. Aldıkları maaşlarla geçinemediklerini belirten işçiler ; "Bizlerin önemli bir çoğunluğu CHP üyesi. Biz CHP'nin, Genel İş sendikasına "demokratik biçimde gösteri yapan işçinin temsilcisini nasıl görevden alırsınız?" diye sormasını isteriz" diye konuştu.
İŞÇİ TEMSİLCİSİNİ ANCAK İŞÇİLER GÖREVDEN ALABİLİR
Genel İş sendikasının dün demokratik olmayan bir karara imza atarak üç işyeri temsilcisini kendi başına davrandıkları gerekçesi ile görevden aldığını belirten işçiler; "İşçilerin temsilcisini ancak işçiler görevden alabilir. Seçilmiş İmamoğlu'nun görevden alınmasının seçilmiş işçi temsilcisini görevden almaktan ne farkı var? Bizler ülkenin ikinci yüzyılına girerken seçilmişlerin görev hakkının gasp edilmesine karşı çıkmayacaksak nerde demokrasi, nerde adalet? Utku Gümrükçü dört aydır sözleşmeyi yenilememek için ısrar ediyor, işçiyi tanımıyor durum böyle olmasına rağmen Utku Gümrükçü görevden alınsın demeyiz. Sonuçta seçilmiş. Dişe diş mücadele ederiz. Ancak görevden almak meydandan kaçmaktır, meydanı boş bırakmaya çalışmaktır. Çiğli işçisi meydanı kimseye bırakmaz. Utku Gümrükçü göz korkutmaya çalışıyor. Ne yazık ki işçi dostları olarak bildiklerimiz de bu oyuna ortak oluyor. Ekmekle oynanıyor. Kimse ekmeğe, aşa dokunmasın. Bizim aramızda farklı partilerden işçiler var. Tek derdimiz ekmek" dedi.
KENDİ AYAK OYUNLARINIZA BİZİ ALET ETMEYİN
Utku Gümrükçü'ye "Kendi ayak oyunlarına bizi alet etme" çağrısında bulunan işçiler; "Sayın Utku Gümrükçü, sende biliyorsun ki işçi uçuk ücretler istemiyor. Kendi ayak oyunlarınıza bizi dahil etmeyin. Haklarımızı verin bizler de görevimiz olan hizmeti sağlayalım. Gelin masaya oturun, taleplerimizi kabul edin. Temsilci arkadaşlarımız da göreve iade edilsin" diye konuştu.Kılıçdaroğlu’nun korumalarından belediye işçilerine dayak