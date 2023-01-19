CHP’li başkanın eylemden haberi varmış! Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törende işçiler eylem yapmıştı...

İŞÇİ TEMSİLCİSİNİ ANCAK İŞÇİLER GÖREVDEN ALABİLİR

Genel İş sendikasının dün demokratik olmayan bir karara imza atarak üç işyeri temsilcisini kendi başına davrandıkları gerekçesi ile görevden aldığını belirten işçiler; "İşçilerin temsilcisini ancak işçiler görevden alabilir. Seçilmiş İmamoğlu'nun görevden alınmasının seçilmiş işçi temsilcisini görevden almaktan ne farkı var? Bizler ülkenin ikinci yüzyılına girerken seçilmişlerin görev hakkının gasp edilmesine karşı çıkmayacaksak nerde demokrasi, nerde adalet? Utku Gümrükçü dört aydır sözleşmeyi yenilememek için ısrar ediyor, işçiyi tanımıyor durum böyle olmasına rağmen Utku Gümrükçü görevden alınsın demeyiz. Sonuçta seçilmiş. Dişe diş mücadele ederiz. Ancak görevden almak meydandan kaçmaktır, meydanı boş bırakmaya çalışmaktır. Çiğli işçisi meydanı kimseye bırakmaz. Utku Gümrükçü göz korkutmaya çalışıyor. Ne yazık ki işçi dostları olarak bildiklerimiz de bu oyuna ortak oluyor. Ekmekle oynanıyor. Kimse ekmeğe, aşa dokunmasın. Bizim aramızda farklı partilerden işçiler var. Tek derdimiz ekmek" dedi.

KENDİ AYAK OYUNLARINIZA BİZİ ALET ETMEYİN

Utku Gümrükçü'ye "Kendi ayak oyunlarına bizi alet etme" çağrısında bulunan işçiler; "Sayın Utku Gümrükçü, sende biliyorsun ki işçi uçuk ücretler istemiyor. Kendi ayak oyunlarınıza bizi dahil etmeyin. Haklarımızı verin bizler de görevimiz olan hizmeti sağlayalım. Gelin masaya oturun, taleplerimizi kabul edin. Temsilci arkadaşlarımız da göreve iade edilsin" diye konuştu.

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