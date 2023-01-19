CHP’li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış

DERNEK BAŞKANLIĞI DA YAPMIŞ

Çetenin, belediyenin de gücünü kullanarak kurulan tüm semt pazarlarını istediği gibi yönettiği, tüm reyonlarda hak sahibi olduğu ileri sürülürken belediye personeli E.D.'nin bir dönem Çanakkale Yaş Sebze Meyve ve Kuru Gıda Pazarcılar Derneği Başkanlığıda yaptığı belirlendi. Çetenin, köylünün aylarca çalışıp didinerek emekle hazırladığı yüzlerce kasa sebze ve meyveyi zorla ellerinden aldığı ortaya çıktı.