İhanette sınır tanımadılar

17-25 Aralık darbe girişimi başarısız olan Fetullahçı Terör Örgütü, bundan 9 yıl önce ihanette vites yükseltti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uluslararası arenada zor düşürmek için yeni bir tezgâhı yürürlüğe sokan FETÖ, Suriye'nin kuzeyindeki Türkmenlere giden insani yardım malzemelerini taşıyan MİT TIR'larını durdurdu. Örgütün bu hamlesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla gerçekleştirildi. MİT görevlilerine kelepçe takılıp, gözaltına alınmak istendi. 1 Ocak'ta durdurulacak olan TIR'a yönelik ihbar, bizzat TIR'ları durduracak olan jandarma personelinden sorumlu mahrem imam tarafından gerçekleştirildi. 19 Ocak'taki ise örgüt mensubu olduğu açığa çıkacak olan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Gültekin Menge tarafından yapıldı. TIR'ların durdurulup aranmasına ilişkin fotoğraflar da uluslararası basına servis edildi. Amaç ise Türkiye'yi terörle ilişkiliymiş gibi göstermekti. Kumpasta yer alan eski general, hâkim, savcı, rütbeli askerlere ihanetlerinin hesabı soruldu. 1 Ocak ve 19 Ocak 2014'te durdurulan MİT TIR'larıyla ilgili Adana ve İstanbul'da ayrı ayrı soruşturma ve davalar açıldı. Açılan dava ve soruşturmalar ayrı ayrı birleştirilerek 2 çatı davasına dönüştürüldü. 11 mahrem imamı ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'sine 1 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen cezalar verildi. Kumpasta rol alan savcı, hâkim ve jandarma personelinin de arasında bulunduğu 54 şüpheliye Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce 4 yıl 7 aydan 26 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezası verildi.