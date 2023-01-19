Kargaşa çıkar

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 2022 yıl sonu değerlendirme toplantısında, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru sonrasında FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ilgili verdiği hak ihlalleri kararlarına değindi. Akarca, "Kuşkusuz yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar. Ama zaman zaman bunu aşma eğilimi olduğunu görüyoruz. 'Her konuyu incelerim, bütün maddi delilleri denetlerim, tüm delillere bakarım' şeklinde bir anlayış doğru değil. Bu, Anayasa Mahkememizin iş yükünün daha da artmasına, işin içinden çıkılmaz hale gelmesine, kesinleşmiş kararlarda hukuk güvenliğinin otoritesinin zedelenmesine ve kargaşaya yol açar" dedi.