Kayseri’de 6. kattan düştü, iyileşince Müslüman oldu: Yaşamam mucize...

Kayseri'de yaşayan ve Müslüman olmak istediğini belirterek, Kayseri Müftülüğü'ne başvuran Gürcistanlı Irma Shakıashvılı için ihtida töreni düzenlendi. Müftü yardımcıları Yaşar Bolat ve Dursun Sarı, Hacı Aliye Tarman Kur'an Kursu yöneticisi Fatma Çapraz, Kur'an kursu öğreticisi Esra Erdoğan ile Irma Shakıashvılı ve arkadaşları törene katıldı.