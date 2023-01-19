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Giriş Tarihi: 19.1.2023 11:46 Son Güncelleme: 19.1.2023 11:53

Kayseri'de 6. kattan düştü, iyileşince Müslüman oldu: Yaşamam mucize...

Kayseri'de yaşayan Gürcistan vatandaşı Irma Shakıashvılı, 6. kattan düşerek büyük bir kaza atlattı. Hastanede doktorların kendisine "Yaşamanız mucize" dediğini aktaran Shakıashvılı, "Ben de 'Müslüman olacağım' diye Allah'a söz verdim" dedi.

DHA
Kayseri’de 6. kattan düştü, iyileşince Müslüman oldu: Yaşamam mucize...

Kayseri'de yaşayan ve Müslüman olmak istediğini belirterek, Kayseri Müftülüğü'ne başvuran Gürcistanlı Irma Shakıashvılı için ihtida töreni düzenlendi. Müftü yardımcıları Yaşar Bolat ve Dursun Sarı, Hacı Aliye Tarman Kur'an Kursu yöneticisi Fatma Çapraz, Kur'an kursu öğreticisi Esra Erdoğan ile Irma Shakıashvılı ve arkadaşları törene katıldı.



İl Müftü Yardımcısı Dursun Sarı, Shakıashvılı'ye İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgiler vererek, "İslam dinini tercih eden hanımefendiyi tebrik ediyorum. Araştırarak ve öğrenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Rabb'im iman ve teslimiyetini kabul etsin" dedi.

"DOKTORLAR YAŞAMAMIN MUCİZE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Şahitler huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Irma Shakıashvılı, 'Lale' ismini aldı. Shakıashvılı, "6'ncı kattan düşerek büyük bir kaza atlattım. Hastanede doktorlar yaşamamın mucize olduğunu söyledi.

Ben de 'Hastaneden çıkınca Müslüman olacağım' diye Allah'a söz verdim. Kısmet bugüneymiş. Elhamdülillah, Müslüman oldum" diye konuştu.

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Kayseri'de 6. kattan düştü, iyileşince Müslüman oldu: Yaşamam mucize...
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