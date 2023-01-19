Kayseri’de 6. kattan düştü, iyileşince Müslüman oldu: Yaşamam mucize...

Kayseri'de yaşayan ve Müslüman olmak istediğini belirterek, Kayseri Müftülüğü'ne başvuran Gürcistanlı Irma Shakıashvılı için ihtida töreni düzenlendi. Müftü yardımcıları Yaşar Bolat ve Dursun Sarı, Hacı Aliye Tarman Kur'an Kursu yöneticisi Fatma Çapraz, Kur'an kursu öğreticisi Esra Erdoğan ile Irma Shakıashvılı ve arkadaşları törene katıldı.
İl Müftü Yardımcısı Dursun Sarı, Shakıashvılı'ye İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgiler vererek, "İslam dinini tercih eden hanımefendiyi tebrik ediyorum. Araştırarak ve öğrenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Rabb'im iman ve teslimiyetini kabul etsin" dedi.