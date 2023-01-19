Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Yunanistan'ın Türkiye'ye göndermeye çalıştığı 22 kişiye müdahale edildi
Giriş Tarihi: 19.1.2023 17:45 Son Güncelleme: 19.1.2023 17:47

SON DAKİKA | Yunanistan'ın Türkiye'ye göndermeye çalıştığı 22 kişiye müdahale edildi

Son dakika haberine göre; Yunanistan tarafından Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birlikleri müdahale etti. Şahıslardan birinin terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | Yunanistan’ın Türkiye’ye göndermeye çalıştığı 22 kişiye müdahale edildi

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, hudut noktalarında yapılan başarılı uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Yunanistan'ın zorla Türkiye'ye göndermeye çalıştığı kişilere müdahale edildi.

1'İ PKK/KCK MENSUBU

MSB'den yapılan açıklamada "Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

IRAK SINIRINDA BİR KİŞİ YAKALANDI

Açıklamada ayrıca "Irak'tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahsın PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA | Yunanistan'ın Türkiye'ye göndermeye çalıştığı 22 kişiye müdahale edildi
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