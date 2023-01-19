Sümeyye Erdoğan Bayraktar Çorum’da gençlerle buluştu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Çorum'da ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kentte kadınlara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını inceleyen Bayraktar, Çorum Belediyesi Çorumlu Obası'nı ziyaret etti ve buradaki söyleşi programında, Hitit Üniversitesi ile çeşitli kurumlardan öğrencilerle bir araya geldi. KADEM temsilciliklerine ziyaretler düzenlediklerini belirten Bayraktar, "Çorumlu Obası'nda üniversiteden, çeşitli kuruluşlardan gençlerle bir araya geldik. Sorularını yanıtladık. KADEM olarak 53 ilde temsilciliğimiz var. Hepsini ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün de Çorum temsilciliğimiz için geldik" dedi.