The Economist’ten algı operasyonu! Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar: Muhalefete dikkat çeken ’aday’ çağrısı

"ERDOĞAN'IN KARŞISINDA KAZANMALARI ÇOK ZOR"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki seçimlere ilişkin bir analiz daha yayınlayan The Economist, "Muhalefetin kazanması gerekiyor ama önlerinde engeller var" başlıklı haberde "Erdoğan'ın karşısında kazanmaları çok zor" yorumuna yer vermişti. Aynı yazıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkisini kaybettiğine ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da HDP seçmeninden oy alamayacağına vurgu yapılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylı konusunda kararlığına da vurgu yapılan yazıda "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmaya kararlı görünüyor, ancak İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in tepkisiyle karşılaşıyor" ifadeleri kullanılmıştı.