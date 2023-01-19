Yargıya hız kazandıracak büro Türkiye’de ilk kez Anadolu Başsavcılığı’nda

Türkiye'de ilk kez uygulamaya giren sistemin faydalı olması halinde ileride özellikle büyükşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarında da uygulanması bekleniyor.

ÖNEMLİ PROJEYİ BAŞSAVCI UÇAR HAYATA GEÇİRDİ

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulup yürürlüğe giren 'Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu' İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından hayata geçirildi. Büronun koordinasyonunu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman sağlıyor.

9 SAVCI VE 9 ZABIT KATİBİ 24 SAAT NÖBET, 48 SAAT DİNLENME ESASINA GÖRE ÇALIŞIYOR

Aylarca titizlikle süren çalışmalar sonucu kurulan yeni büroya, sabit olarak Cumhuriyet Savcıları ve zabıt katipleri görevlendirildi. 9 Cumhuriyet savcısı ve 9 zabıt katibi, yetki alanındaki soruşturma sayısına göre Anadolu Yakası'nın 3'e ayrılan bölgelerinde, her gün 3 Cumhuriyet savcısı, 3 zabıt katibi olacak şekilde görev yapıyor. Savcılar ve katipleri 24 saat nöbet, 48 saat dinlenme esasına göre nöbet hizmetlerini yerine getiriyor.

HER BİRİM İÇİN GÖREVLENDİRİLEN SAVCILARLA HIZLI İŞ BÖLÜMÜ

Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu'nun nöbet biriminde 9, otopsi biriminde 2, ikmal biriminde 6, müracaat biriminde 10 olmak üzere toplam 27 Cumhuriyet savcısı görev yapıyor. Avukat, vatandaş, iş sahipleri ve kolluk görevlilerinin en kısa sürede işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için büroda görevli her Cumhuriyet savcısının görevi iş bölümünde ayrıntılı olarak tanımlandı.

BAŞSAVCI VEKİLİ YAMAN VE SAVCILAR İLE KOLLUK TOPLANTILARI SÜRÜYOR

Anadolu Başsavcılığı yeni nöbet sistemimin işleyişinin tanıtılması,karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilmesi için çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. 17-18-19 Ocak 2023 tarihlerinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman ve nöbet birimindeki Cumhuriyet savcıları ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yargı sınırlarındaki tüm ilçelerin emniyet ve jandarma adli kolluk personeli bir araya gelecek.

NÖBET BÜRO'NUN ÖNEMİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetki alanı İstanbul Anadolu Yakasındaki 11 ilçeye bakması nedeniyle oldukça geniş. Yakadaki tek ağır ceza merkezi olarak 6 milyona yakın vatandaşa hizmet verilmesinden kaynaklı iş yoğunluğu da fazla. Bu nedenle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 300'e yakın Cumhuriyet savcısı görev yapıyor. Özellikle tutuklama, adli kontrole sevk, gözaltına alma, arama, el koyma ve benzeri koruma tedbirlerinde yeknesak uygulamalarla yargıya olan güvenin üst seviyede tesis edilebilmesi için titiz çalışmalar hız kazandı. Ölü muayene, otopsi, olay yeri inceleme gibi acil hallerde nöbetçi Cumhuriyet savcılarına gecikmeksizin ulaşılabilmesinin yanı sıra kolluğun zamanında ve yerinde, her suç tipine uygun ayrıntılı talimatlandırılabilmesi, böylelikle soruşturmalarda beklenen etkinlik, hız ve yargıda hedef sürelerin sağlanabilmesi, savcılık-kolluk ilişkilerinin geliştirilmesi, Cumhuriyet savcılarının nöbet izinlerinden kaynaklanan iş gücü kaybının ve karışıklığın önlenmesi, UYAP-EKİP entegrasyonu gereği savcı-kolluk görüşme tutanaklarının gecikmeksizin imzalanarak fezlekelere eklenebilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde "Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu" kuruldu.

ÖNCEKİ UYGULAMA

Sabit nöbet sistemine geçilmeden önce Başsavcılıkta görevli tüm Cumhuriyet savcıları ve zabıt katipleri genel nöbete dahil oluyordu.Aynı zamanda duruşma ve soruşturma görevleri de devam eden Cumhuriyet savcıları nöbetlerinin ertesi günü adliyeye gelmek zorundaydılar.Nöbet izinlerini ise takvim müsait olduğunda haftanın Pazartesi ya da Cuma günleri kullanıyorlardı.Bu uygulama nöbetçi savcıların nöbet sonrası dinlenemeden işe gelmelerine,özellikle Pazartesi ve Cuma günleri nöbet izinlerinin kullanılmasından kaynaklı iş gücü kaybına neden oluyor, vatandaş, iş sahipleri, avukatlar ve kolluk görevlilerinin nöbet izni kullanan ilgili savcıya ulaşmalarında zorluk yaratıyordu.

Ayrıca tüm savcıların nöbete girmesinden kaynaklı zaman zaman farklı uygulamalar yapılabiliyor,alınan kararların takibinde zorluklar yaşanabiliyordu.

Yeni nöbet sisteminde sabit Cumhuriyet Savcıları nöbet hizmetini yerine getirecekleri için uygulamalarda birlik, 24 saat esasına göre nöbetçi savcıya erişebilirlik, soruşturma ve duruşma savcılarının nöbet izinlerinden kaynaklı iş gücü kaybının önlenmesi, nöbet tutmadıkları için soruşturma ve duruşma dosyalarına daha fazla zaman ayırabilmeleri, nöbet birimindeki Cumhuriyet savcıları tarafından ayrıntılı, her suç tipine uygun kolluğa verilecek talimatlarla soruşturmalarda etkinlik ve hız sağlanması, sürekli birlikte çalışarak kolluğun tanınması, savcılık-adli kolluk ilişkisinin üst seviyede tesis edilmesi hedefleniyor.