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Giriş Tarihi: 20.1.2023 14:37

Afrin'de toprağa gömülü EYP ele geçirildi

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Afrin’e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan El Yapımı Patlayıcı (EYP) toprağa gömülü vaziyette ele geçirildi. Güvenlik güçleri yaptıkları bu operasyonla Afrin'de yapılacak olası kanlı bir eylemin önüne geçmiş oldu.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Afrin’de toprağa gömülü EYP ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı Afrin'in Mahmudiye Mahallesi Racu Yolu üzerinde toprağa gömülü vaziyette, patlamaya hazır 1.5 kilogram EYP ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan operasyonun ayrıntılarını resmi internet sitesi aracılığı ile kamuoyuyla paylaşan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin'e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirilerek olası eylemlerin önüne geçildi.

PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin'e gönderildiği tespit edilen EYP'nin, Afrin/Mahmudiye Mahallesi Racu Yolu zeytinlik arazisi içerisinde toprağa gömülü vaziyette ve patlamaya hazır halde olduğu tespit edildi. Yapılan aramalar sonucu ele geçirilen EYP'nin; 1.6 kilo C4 patlayıcı, 1.5 kilo TNT patlayıcı, 1 adet Alfa Fire uzaktan komutalı anahtar sistemi ve kumanda, 2 adet elektrikli kapsül ve 1 adet pil ile hazırlandığı tespit edildi.

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Afrin'de toprağa gömülü EYP ele geçirildi
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